مصر: ردود فعل منددة على مواقع التواصل بعد قتل الجيش سياح

غارة جوية مصرية قتلت 12 سائحاً بينهم أجانب

ردود فعل واسعة لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منددة بمقتل 12 سائحاً بينهم مكسيكيان وأصابت عشرة آخرين أعلنت السلطات المصرية أن قوة مشتركة من الجيش قتلتهم "بطريق الخطأ" خلال تعقبها مسلحين في منطقة الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة، كانوا في أربع سيارات دفع رباعي في منطقة الصحراء الغربية.

جمال عيد الناشط الحقوقي المصري كتب على فيس بوك: " الاهتمام بقتل السياح المكسيكيين، لدي البعض ، ليس من باب التمييز ضد المصريين، ولكن لاستخدامه دليل على الإجرام الذي يتواصل لدرجة قتل سياح لا يمكن اتهامهم أنهم إخوان أو متطرفين.

وكتب الناشط السياسي وائل عباس: " على فكرة مش أول ناس الجيش يقتلهم في الصحراء الغربية إحنا بس عرفنا علشان أجانب" وكتب في تدوينة أخرى: " الغريب إن الداخلية ساكتة إن الجيش ملبسهم الموضوع مع إن الداخلية المرة دي قامت بشغلها وباعتة أمناء شرطة مع السياح تأمين ليهم يقال إن أحدهم مات".

وكتب مجدي حمدان القيادي السابق بجبهة الإنقاذ: "بشري للعاملين بالسياحة الجيش والشرطة ساعدوكم بالجلوس في المنازل .. بعد حادثة سياح المكسيك".

وكتب تامر جمال: " طبعا مقتل السياح المكسيك بطائرة أباتشي مصرية تقاتل الإرهاب المحتمل يعتبر كارثة ، ولكنه فرصة جيدة عشان الشيخ محمد حسان يخف ويشجب وبعدين يرجع عيان تاني…ادعوله ادعوله".

وكتب الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل: " لو الأباتشي المصرية اللي بتطير علي ارتفاعات منخفضة مش عارفة تميز بين السياح والمهربين يبقي الله يكون في عون أهالي سيناء إللي بتقتلهم F16 كل يوم ..!".

وكتب محمد البديوي: " الداخلية المصرية في تطور رهيب في أدائها.. مبتقتلش المصريين بس.. لا دلوقتي الناس الأجانب جايين يتفسحوا عندنا تقتل 12 منهم بالخطأ.. بؤس".

وكتب محمد مشرف: " الرئيس المكسيكي عايز تحقيق في الموضوع … هو ميعرفش موضوع عربية الترحيلات .. ولا ميعرفش قانون الإرهاب اللي بيمنع محاكمة أي حد من الشرطة والجيش".

وكتب محمد عادل: " الل يقتل 12 سائح بالخطأ وهو بيطارد إرهابيين.. شوف بقى قتل كام مصري في سينا وغيرها بالخطأ برضه، أهم حاجة إن النية تكون حسنة".

وكتب محمد النجار: " طبعًا السياح اللي جيش حولهم لأشلاء إمبارح في الواحات، اتقتلوا بالنوايا الحسنة بتاعت الدستور، عشان منظلمش حد".

وكتب الناشط السيناوي عيد المرزوقي: "جيشنا مبدع في قتل العزل والعشوائي وستبقي عناصر تنظيم الدولة تقتله، هذه معادلة سيناء منذ عامين، وقصف الآباتشي للسياح ماهي إلا إشارة، لما يحدث في سيناء من فظائع".