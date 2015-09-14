مصر.. تضارب الأرقام حول عدد ضحايا حادث الواحات

تضارب الأرقام حول عدد ضحايا حادث الواحات

تضاربت الأرقام والتصريحات حول عدد القتلى جراء قصف الطيران المصري لأربع عربات دفع رباعية كانت قرب الواحات في صحراء مصر الغربية فجر اليوم الأثنين.

فقد أعلنت السلطات المكسيكية مقتل اثنين على الأقل من رعاياها وإصابة ستة آخرين.

وأدان الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نيتو، ما حدث ضد مواطني بلاده، مطالبا السلطات المصرية بتحقيق شامل.

من جهتها أكدت وزارة الداخلية المصرية مقتل 12 شخصاً وإصابة 10، بينهم سائحين من المكسيك بـ"الخطأ"، كانوا في قافلة سيارات دفع رباعية بالصحراء الغربية.

بينما ذكرت مصادر للجزيرة بأن عدد القتلى ارتفع إلى 16 بينهم8 سياح مكسيكيين، وإصابة عشرة آخرين.

وقتل مع السياح المكسيكيين مرشدون مصريون,وأكد مصابون بعد لقائهم بالسفير المكسيكي بالقاهرة، جورج الفاريز فوينتس، إنهم توقفوا لتناول وجبة طعام في واحة البحرية قبل تعرضهم لإطلاق نار بهجوم شمل طائرات ومروحيتين إضافة إلى تواجد عنصر من الشرطة السياحية ضمن القافلة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قالت في بيان لها ، فجر الأثنين، إنه "أثناء قيام قوات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة بملاحقة بعض العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات بالصحراء الغربية تم التعامل بطريق الخطأ مع عدد 4 سيارات دفع رباعي تبين أنها خاصة بفوج سياحى مكسيكى الجنسية والذين تواجدوابمنطقة يحظر دخولها.

وجاءت هذه العملية للقوات المسلحة المصرية بعد يوم من إعلان تنظيـم الدولـة عـن وجوده بالصحراء الغربية.