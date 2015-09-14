مؤسسة صحية قطرية تقدم روشتة وقائية للحجاج

مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بقطر-الجزيرة مباشر

قدمت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر مجموعة من النصائح لحجاج بيت الله الحرام للوقاية من الأمراض الجلدية أثناء أداء مناسك الحج، بالإضافة لإرشادات طبية أخرى.

وبينت المؤسسة أن الأمراض الجلدية عادة ما يصاب بها الحاج أثناء تأدية المناسك، مضيفة أن الوقاية منها تكون بالتهوية الجيِّدة للثنايا، والاهتمام بالنظافة الشخصية، واستخدام المراهم الملطِّفة مثل الفازلين، وذلك بدهنها على الجسم قبل المشي.

وقالت إنه عند حصول الإصابة فيمكن استخدام مجموعة من المراهم, سواء أكانت تحتوي على كورتيزون فقط, أو على مضادَّات للفطريات والجراثيم, أو على خليط من هذا كله, مع غسل المنطقة المصابة بالماء والصابون قبل وضع الدواء.

وبالنسبة للأمراض والمشاكل الصحية الأخرى، فنصحت المؤسسة بأخذ التطعيمات اللازمة واللقاحات المطلوبة وأهمها اللقاح ضد الإنفلونزا وأمراض الالتهاب السحائي والحرص على استشارة الطبيب قبل السفر بفترة زمنية كافية وتجهيز حقيبة طبية تحتوي على المستلزمات الطبية الطارئة.

ودعت أصحاب الأمراض المزمنة إلى ضرورة استخدام الأدوية بانتظام وذلك باستشارة الطبيب، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية قبل الحج خاصة رياضة المشي وتعويد النفس على الصبر والتحمل والتوقف عن التدخين.

وفيما يتعلق بالنصائح أثناء تأدية المناسك فتنصح المؤسسة بعدم الاختلاط مع المصابين بأمراض الجهاز التنفُّسي وتجنب استخدام أدواتهم الشخصية، بالإضافة إلى الابتعاد عن مناطق الازدحام الكثيف قدر المستطاع والحرص على العناية بنظافة اليدين وتجنُّب ملامستها للأغشية المبطِّنة للعين والأنف.

وشملت النصائح توجيهات أخرى في حالة إصابة الحاج بالإنفلونزا والزكام من ضمنها ضرورة أخذ قسط من الراحة وعدم إرهاق الجسم وكثرة شرب السوائل مع الحرص على عدم تناولها مثلجة أو شديدة البرودة وعدم تعريض الجسم المتعرِّق لأجهزة التكييف مباشرة واستخدام المسكِّنات وخافض الحرارة والأدوية المضادَّة للسُّعال وتناول المضادات الحيوية عندَ الضرورة فقط وذلك بعد استشارة الطبيب.

وشددت المؤسسة على أهمية الحرص على سلامة الطعام الذي يتناوله الحاج حتى لا يتعرض لنزلات معوية، حيث تعتبر الوقاية أفضل سبيل لتجنبها، بالإضافة إلى الحرص على النظافة الشخصية.

وأما بالنسبة لما يتعلق بالإصابات الحرارية فدعت المؤسسة الحجاج إلى عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لمدة طويلة والحرص على شرب السوائل بكميات كافية واستخدام المظلة الشمسية عند الخروج في الأماكن المفتوحة، كما أوضحت أن الإصابات الحرارية هي من أكثر المشاكل التي تواجه الحاج أثناء تأدية المناسك.

ودعت أيضاً الحجاج إلى عدم إجهاد أنفسهم كثيرا مع الحرص على أداء المناسك في غير وقت الظهيرة حين تكون الحرارةُ عاليةً جداً إن أمكن، كما يُنصَح باستعمال الملابس القطنية النظيفَة.