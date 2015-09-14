كاميرون: بريطانيا تدعم لبنان عسكريا للتصدي لتنظيم الدولة

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن بريطانيا تقدم دعما عسكريا، وأمنيا لقوى الأمن والجيش اللبناني من أجل التصدي لما سماه الإرهاب، وتنظيم الدولة الإسلامية.



وأشاد كاميرون -خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني تمام سلام في بيروت- بدعم وسخاء لبنان لما قدموه للاجئين السوريين على مدار 4 سنوات من بدء الأزمة في سوريا، مشيراً إلى أن بريطانيا قدمت أكثر من 300 مليون جنيه استرليني لدعم أزمة اللاجئين، كما استثمرت 30 مليون جنيه إسترليني لدمج الطلاب السوريين في المدارس اللبنانية.

من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام إن مشكلة نزوح اللاجئين التي وصلت إلى قلب أوربا لن تتوقف إلا بالوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة في سوريا، مشيراً إلى أن بريطانيا قادرة على لعب دور رئيسي في هذا الاتجاه، وأشاد سلام بالدعم البريطاني للبنان في التصدي لما سماه الإرهاب ودعم القوى الأمنية .

ووصل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وصل إلى بيروت اليوم الإثنين لتفقد مراكز لاجئين فارين من الحرب في سوريا المجاورة والتي أدت الى لجوء نحو مليون شخص الى لبنان.