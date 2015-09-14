طموح موراتي يزداد بعد فوز إنتر ميلان بديربي ميلانو

تَصدّر نادي إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، بتحقيقه العلامة الكاملة عقب مرور ثلاثة جوالات، حيث تمكن من الفوز على ميلان بديربي الغضب بهدف وحيد.

وعبر رئيس إنتر ميلان السابق موراتي عن سعادته بفوز النيراتزوري بالديربي، مؤكدًا ان فريق يمكنه الفوز بلقب الكالتشيو هذا الموسم، بعد أن كان هدفهم الحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي مقابلة خاصة أجرها عقب اللقاء مع صحيفة (لاغازيتا ديللو سبورت) الإيطالية صرح قائلًا " لا أصدق، لقد فوزنا بالديربي وقدمنا لقاء قوي."

وتابع: "الفريق لعب بشكل رائع، وتأقلم اللاعبين الجدد، ميلو قدم مباراة عظيمة، تيليس أكمل دوره حتى النهاية، وهذا كان مقلق لنا قبل اللقاء".

وأضاف موراتي قائلًا: "نحن الآن نتصدر الدوري الإيطالي، مع الصبر والاستمرار في العمل الجاد يمكنا الحصول على مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل".

واختتم: "الحديث عن تحقيق لقب الدوري الإيطالي غير مجدٍ حاليًا، عقب الأداء والنتائج الرائعة من الفريق يمكنا الفوز به في النهاية".

ويستعد إنتر ميلان بقيادة المدير الفني روبيرتو مانشيني لملاقاة كييفو فيرونا ضمن مباريات الجولة الرابعة من السيرى آ.