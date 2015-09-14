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سفير مصر بالمكسيك: مصر ستجرى التحقيقات اللازمة لحادث الواحات

14/9/2015

قال السفير المصري بالمكسيك ياسر شعبان إن مصر ستجرى التحقيقات اللازمة للتعرف على ملابسات حادث مقتل السياح المكسيكيين.

وأضاف السفير المصري خلال مؤتمر صحفي أن بلاده ستستهل عودة الجثامين لبلادهم إضافة إلى توفير الرعاية الرعاية العاجلة للمصابين.

وأشار شعبان إلى أن الخارجية المصرية على تواصل دائم مع السفارة المكسيكسة في القاهرة.

كما قال السفير المصري إنه يقدم تعازي مصر  للشعب المكسيكي ويطمئنهم على سير التحقيقات

وقالت مصادر للجزيرة بأن عدد القتلى ارتفع إلى 16 بينهم8  سياح مكسيكيين، فضلا عن إصابة عشرة آخرين.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أن وحدات مشتركة  من الجيش والشرطة كانت تلاحق مجموعات وصفتها بالإرهابية بمنطقة الواحات في الصحراء الغربية حين تعاملت بالخطأ مع 4 سيارات رباعية الدفع للفوج السياحي في منطقة يحظر دخولها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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