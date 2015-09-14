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ديوكوفيتش يفوز ببطولة أميركا للتنس

14/9/2015

ديوكوفيتش وفيدرر على منصة التتويج – رويترز

حقق لاعب التنس الصربي  نوفاك ديوكوفيتش فوزا ثمينا على السويسري روجر فيدرر 6-4 و5-7 و6-4 و6-4 ليحرز بطولة أميركا المفتوحة للتنس ويتوّج واحدا من أروع المواسم في البطولات الأربع الكبرى على الإطلاق.

وتفوق ديوكوقيتش على غريمه فيديرر في اللقاء  42  بينهما حيث تحولت المباراة إلى واحدة من أفضل المواجهات الثنائية في عالم الرياضة.

وأحرز ديوكوفيتش في عام واحد في 2011 "ثلاثة من ألقاب البطولات الأربع الكبرى للتنس.

وقال ديوكوفيتش عقب المباراة :" كان موسما مذهلا. إلى جانب 2011 يعد أفضل موسم في حياتي".

ويعتبر هذا اللقب هوالعاشر في البطولات الكبرى لديوكوفيتش لكنه الثاني فقط له في أميركا المفتوحة.

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