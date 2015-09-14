حُمّى " iPhone 6S " تجتاح الصين (رويترز)

حالة من القلق حول مبيعات الاصدار الاخير من الهواتف الذكية لشركة Apple أدت إلى تراجع أسهم الشركة، ما دفع مديرها التنفيذي تيم كوك إلى أن يطمئن المستثمرين، لاسيما وأنه قد كان لدى السوق كل الأسباب المقنعة لينتابه القلق.

وتظهر الاحصاءات أنّ مبيعات Apple تجاوزت في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية للشركة 46 مليار دولار من أسواقها في الصين العظمى التي تشمل البر الصيني الرئيسي وهونغ كونغ وتايوان أو ما يفوق 25% من إجمالي مبيعاتها التي بلغت 182.2 مليار دولار أمريكي.

وتشير بيانات صدرت في وقت مبكر الى أن Apple لا تشعر بأي قلق، لاسيما مع امتداد تأثير اليوم الأول لإطلاق iPhone S6 6S iPhone S6 Plus وما تبعه من طلبات مسبقة عالميا على النسخات الجديدة من هواتف الشركة ذلك لأن الطلب في الصين قد بات أقوى من معظم المناطق من العالم بما في ذلك الولايات المتحدة.

وتبعاً لمدونة iPhone Inventory التي تتابع حال الطلبيات لمختلف منتجات الشركة من هواتف iPhone من خلال المعلومات الظاهرة لأوقات خدمة الزبائن على موقع "آبل ستور"، فإن المدة الزمنية التي يستغرقها وصول هاتف iPhone S6 Plus ليستلمه العملاء في الصين هي ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، فيما يستغرق وصول S6 فترة أقل تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وفيما يتعلق بحالات الطلب، فإن بريطانيا تأتي في المرتبة الثانية بعد الصين مباشرة، حيث يبدو الطلب فيها قوياً جداً مع وقت الاستلام الذي يصل إلى مدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وظهر طلب قوي على اللون الوردي الجديد الذي أطلقته الشركة.

أما في الولايات المتحدة، فيبدو أنها الأقوى في الطلب على هاتف iPhone S6 Plus في جميع شركات الاتصالات ومشغلات الشبكات اللاسلكية الرئيسية الثلاثة مع مدة تسليم تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع.