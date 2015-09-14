حرائق الغابات تلتهم شمالي "كاليفورنيا"

حرائق الغابات بالولايات المتحدة – أرشيف

قالت سلطات الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إن حريق غابات سريع الانتشار دمر مئات المنازل ومبان أخرى مع احتدامه عبر بلدة ميدلتاون بشمال كاليفورنيا وبلدات أخرى قريبة مجبرا آلاف السكان على النزوح من منازلهم.

ويصنف هذا الحريق الذي يسمى بحريق الوادي على أنه أكثر الحرائق دمارا من بين عشرات الحرائق التي اجتاحت غربي الولايات المتحدة هذا الصيف، ويأتي وسط ما وصفه مسؤولو الإطفاء في كاليفورنيا بمسلك غير طبيعي للحرائق هذا الموسم.

من جانبها، قالت إدارة كاليفورنيا للغابات والحماية من الحرائق إن حريقا منفصلا يشتعل منذ الأربعاء (9 سبتمبر/ أيلول) في جبال سييرا الغربية أدى الى تسوية أكثر من 130 مبنى بالأرض ويهدد نحو 6400 مبنى آخر يواجه آلاف من سكانها إمكانية تلقي أوامر إخلاء أيضا.