توقيع عقود مشاريع قطرية جديدة لغزة بقيمة 60 مليون دولار

وقع اليوم السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عقود عدد من المشاريع الجديدة التي تمولها قطر، بتنفيذ وإشراف اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة في مختلف محافظات القطاع والبالغ تكلفتها 60 مليون دولار.

وأوضح العمادي -خلال مؤتمر صحفي عقده، ظهر اليوم بمدينة غزة- أن المشاريع الموقعة تشمل البنية التحتية والمساكن والقطاع الزراعي، كما أعلن عن توقيع عقود جديدة مع شركات مقاولات، وأهمها استكمال المرحلة الثانية من مدينة حمد السكنية، والتي تتضمن 1200شقة جديدة.



وأكد العمادي أن اللجنة القطرية بغزة أنجزت مشاريع بقيمة 407 ملايين دولار خلال الفترة الماضية.

وكان السفير العمادي قد وصل إلى قطاع غزة في زيارة تستغرق أسبوعين، للتوقيع على عقود عدد من المشاريع في قطاعات الإسكان، والطرق، والتعليم والبنية التحتية، بقيمة 60 مليون دولار، وافتتاح عدة مشاريع تم الانتهاء من إنجازها سابقاً.