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المقاومة الشعبية باليمن تستعد لاسترداد "باب المندب"

14/9/2015

تتزايد استعدادات المقاومة الشعبية باليمن في خليج عدن لمواجهة وشيكة من أجل استرداد مضيق باب المندب من قبضة ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي صالح.

وتشدد قيادات في المقاومة على أن هذا المضيق يجب أن يحظى بقوة بحرية كبيرة تليق بقيمته، وهو الممر الحيوي لتجارة دولية كبيرة.

وكان مراسل الجزيرة في مأرب قد قال إن عملية عسكرية برية واسعة بمشاركة قوات التحالف العربي والجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدأت (الأحد).

وتخوض تلك القوات اشتباكات عنيفة مع الحوثيين وقوات صالح في منطقة الجفينة غرب مدينة مأرب.

وفي تعز قُتل عدد من المدنيين وجرح آخرون جراء قصف الحوثيين أحياء في المدينة، كما اتسع نطاق المواجهات في شمال المدينة بين المقاومة الشعبية والحوثيين.

وكانت قيادة قوات التحالف العربي قد أعلنت مقتل 5 عسكريين سعوديين عند الحدود الجنوبية في قطاع نجران جنوبي السعودية.

وقال بيان لقيادة قوات التحالف -نقلته وكالة الأنباء السعودية- إن الجنود قتلوا أثناء أدائهم الواجب حماية لحدود الوطن من المتمردين المعتدين، حسب تعبير البيان.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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