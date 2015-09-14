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الذهب يتحرك قرب أدنى مستوى خلال شهر

14/9/2015
 
الذهب يتحرك قرب أدنى مستوى في شهر (الأوروبية)

يجري تداول الذهب اليوم (الاثنين) قرب أقل سعر في شهر مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من الأسبوع الحالي للوقوف على مؤشرات موعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1108.06 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:33 بتوقيت غرينتش بعد أن خسر 0.3% يوم الجمعة.

ونزل المعدن إلى 1098.35 دولار للأونصة في الجلسة السابقة وهو أقل مستوى منذ 11 اغسطس/ آب.

وارتفع الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1107.40 دولار للأونصة، لكنه يظل قرب أقل مستوى في شهر.

وصرح المحلل في HSBC جيمس ستيل إنه إذا ما قرر مجلس الاحتياطي ألا يرفع أسعار الفائدة، وجاء البيان مهادنا فمن المتوقع أن يرتفع الذهب.

وأضاف أن قوة موجة الصعود تتوقف على رد فعل أسواق الأسهم، والعملة لقرار مجلس الاحتياطي.

وعن المعادن الأخرى، نزلت الفضة 0.9 % إلى 14.48 دولار للأونصة، وفقد البلاتين 0.34% ليسجل 961.24 دولار في حين هبط البلاديوم 0.63% إلى 588.47 دولار للأونصة.

 

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