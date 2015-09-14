الجيش السعودي يعلن مقتل 5 من جنوده على الحدود مع اليمن

مقتل 5 جنود سعوديين علي الحدود مع اليمن

أعلن الجيش السعودي في بيان له مقتل 5 من جنوده بمنطقة نجران جنوب السعودية في الحدود مع اليمن .

وقال بيان الجيش أن الجنود قتلوا وهم يؤدون واجب حماية حدود الوطن .

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية قد أعلنت عن مقتل الجنود السعوديين أمس الأحد . وقال التحالف في بيان له أن القتلي 4 من حرس الحدود السعودي وجندي من القوات البرية

واتهمت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس " المتمردين الحوثيين بالمسئولية عن قتل العسكريين السعوديين .

ونقلت الوكالة عن قيادة القوات المشتركة أنه تم "استشهاد الرقيب فهد عبدالله القحطاني من منسوبي القوات البرية، والعريف محمد جبران القحطاني والجندي أول يحي غليص الحدري والجندي سالم عوض القحطاني والجندي علي محمد القحطاني من منسوبي حرس الحدود أثناء أدائهم الواجب حماية لحدود الوطن من المتمردين المعتدين، على الحد الجنوبي بقطاع نجران".

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت أمس الأحد مقتل أحد جنودها خلال عملية برية شاركت فيها قواتها المسلحة في "مأرب" وسط اليمن، وقالت إنها "حققت خلالها تقدما على الأرض".

وقالت الوكالة إن القوات المسلحة الإماراتية "شنت عمليات ناجحة حققت من خلالها تقدما على الأرض في مأرب ودحرت ميليشيات الحوثيين الانقلابية في نطاق العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية

وتشير تقارير إلى أن الهجوم البري من جانب قوات التحالف يستهدف دفع المسلحين الحوثيين إلى الانتقال إلى العاصمة اليمنية صنعاء.

وتقع مأرب، الغنية بالنفط، شرق صنعاء وكانت مسرحا لمعارك عنيفة بين الحوثيين والقبائل المؤيدة لقوات منصور هادي.