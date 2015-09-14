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الاحتلال يقتحم الأقصى المبارك مجدداً ويصيب 20 مُصلّياً

14/9/2015

أفاد مراسل الجزيرة أنّ 12 مصليا مرابطا بالأقصى المبارك أصيبوا إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم القدسي مجدداً صباح اليوم (الاثنين) من جهة باب المغاربة، وأن قنابل الصوت قد دوّت في باحات الحرم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الحرم القدسي مرتين أمس (الأحد) وسمحت لمستوطنين بالدخول إلى باحات الحرم.

وقال شهود عيان إن نحو 20 فلسطينياً من المصلين المرابطين بالأقصى المبارك أصيبوا عندما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على مَن كانوا داخل المصلى القِبْلي.

كما استخدمت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي في إخلاء الباحات من المصلين والمعتكفين.

وقال الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى المبارك للجزيرة مباشر أمس الأحد إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى صباح الأحد، يعتبر التصعيد الأخطر حتى الآن.

واتهم الكسواني الاحتلال بتجاوز كافة الاتفاقيات الدولية حول المسجد، مطالبا بضرورة تقديم دعم عربي وإسلامي لرعاية الأردن للمسجد. مشيدا بالمرابطين في المسجد، مؤكدا أنهم يدافعون عن المسجد نيابة عن العالم الإسلامي كله.

 ودعا عبد الله العبادي، مساعد الأمين العام ومدير شئون القدس والمسجد الأقصى بوزارة الأوقاف الأردنية، إلى الضغط على الاحتلال من أجل الانسحاب من المسجد وعدم انتهاك حرمته، وعدم الصندوق الهاشمي لإعمار الأقصى والمقدسات الإسلامية، وتصوير الاعتداءات الإسرائيلية وعرضها لفضح جرائم الاحتلال.

المصدر : الجزيرة مباشر
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