الأمن المصري بعد مقتل 12 سائحاً: قتلناهم بالخطأ

مقتل 12 سائحاً برصاص القوات المصرية بـ"الخطأ" بحسب الداخلية المصرية

قـُتل 12 شخصاً، وأصيب 10 آخرون من المصريين والمكسيكيين في هجوم، قالت وزارة الداخلية المصرية إنه وقع بالخطأ من قوات الشرطة والجيش على قافلة للسياح بمنطقة الواحات بالصحراء الغربية.

وقال بيان وزارة الداخلية إن وحدات مشتركة كانت تلاحق مجموعات وصفتها بالإرهابية بمنطقة الواحات في الصحراء الغربية حين تعاملت بالخطأ مع 4 سيارات رباعية الدفع للفوج السياحي في منطقة يحظر دخولها.

وأشار البيان إلى أنه يُجري التحقيق في ملابسات الحادث، بينما أعلنت الحكومة المكسيكية مقتل اثنين من رعاياها، وطالبت الحكومة المصرية بالتحقيق في الموضوع.

من جانبه أدان الرئيس المكسيكي الحادث وطالب الحكومة المصرية بالتحقيق في ملابساته.

كما أعلنت السفارة المكسيكية بالقاهرة أنهـا فـي حالة تأهب لمتابعة أوضاع مواطنيها المتضررين في الحادث.

وكان تنظيم الدولة قد أعلن أن أفرادا تابعين له في الصحراء الغربية المصرية اشتبكوا مع وحدة من الجيش المصري بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف الأر بي جيه.

ونشر التنظيم على صفحات تابعة له ما قال إنها صور لتلك الاشتباكات، كما نشر صورة لذبح مواطن يدعى صالح قاسم سيد قال إنه متعاون مع قوات الجيش.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع المصرية مقتل 349 شخصاً ممن وصفتهم بالتكفيريين خلال الحملة التي يشنها الجيش منذ أسبوع في شمال سيناء، وأضافت الوزارة في بيان أنه تم القبض على 292 آخرين من المشتبه بهم.

يُشار إلى أن قوات الجيش والشرطة المصرية تتعرض لهجمات مسلحين تابعين لما يسمى ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة.

وجاءت عملية القوات المسلحة المصرية بعد يوم من إعلان تنظيـم الدولـة عـن وجوده بالصحراء الغربية.