أنباء عن اختطاف 12 مصريا في ليبيا ..والخارجية تنفي

تنظبم الدولة الإسلامية أعدم 21 مصريا بليبيا في فبراير الماضي

قالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" بأن هناك أنباء ترددت حول قيام تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا باختطاف 12 مصريًا في مدينة سرت، وذلك في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وأشارت الوكالة أن من بين المصريين المُختطفين أقباط، ونقلت الوكالة عن مصادر إعلامية ليبية قولهم بأن التنظيم اختطف 12 عاملًا مصريًا، قبل مغادرتهم الأراضي الليبية أثناء توجههم إلى مصر.

من جانبها نفت وزار

من جانبها نفت وزارة الخارجية المصرية تلقيها أي معلومات عن اختطاف 12 مصريا في ليبيا ،وقالت مصادر في الوزارة أنه لم يصل للخارجية المصرية أي معلومات حول هذا الأمر حتى الآن .

وسبق لتنظيم الدولة الليبية وأن اختطف 21 من الاقباط المصريين في ليبيا في شهر فبراير الماضي ،وقام بإعدامهم علي السواحل الليبية ،ونشر التنظيم فيديو يوضح طريقة قتل الضحايا المصريين ،وهو ما تسبب في اثارة مشاعر الرأي العام في مصر وخارجها .

وبعدها قامت الطائرات المصرية بمهاجمة الاراضي الليبية وقتلت عددا من الاشخاص قالت انهم من قيادات تنظيم الدولة .

ومنذ ذلك الوقت ونظام السيسي يحاول ان يحصل علي موافقة دولية وعربية للتدخل العسكري المصري في ليبيا تحت مظلة عربية بذريعة محاربة الارهاب .

وكانت التسريبات التي خرجت من مكتب السيسي حينما كان وزيرا للدفاع على لسان مدير مكتبه تفيد بوقوف مصر ضد الثورة الليبية وعقد لقاءات مع بقايا نظام القذافي ومنهم احمد قذاف الدم ورئيس الوزراء السابق علي زيدان مع مسئولين عسكريين وسياسيين مصريين .