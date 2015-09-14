أسعار الذهب تتراجع والسوق تترقب "الفائدة الأمريكية"

تراجع أسعار الذهب العالمية والسوق تنتظر بيانات الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، إلا أنها ظلت أعلى قليلا من أدنى مستوياتها في شهر مع صعود الأسهم الأوروبية قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) .

ويترقب المستثمرون اجتماع لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن مؤشرات بشأن موعد رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وانخفضت أسعار الذهب في السوق الفورية بنحو 0.3 في المئة وصولا إلى 1103.68 دولار للأوقية بينما لم يطرأ تغير على العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر/ كانون الأول واستقرت عند 1103.20 دولار للأوقية مقتربة أيضا من أدنى مستوياتها خلال شهر.