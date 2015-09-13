مشير المصري: الأقصى خط أحمر و المساس به لعب بالنار

مشير المصري خلال كلمته

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مشير المصري، أن المسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ومساس الاحتلال به لعب بالنار، مبيناً أن المرحلة التي يمر بها هي الأخطر.

ووجه المصري في كلمة له في مهرجان خطابي نظمته حركة حماس مساء اليوم الأحد لنصرة القدس والمسجد الأقصى التحية للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى مطالبا كل العرب بتحريره.

وطالب مشير المصري المتحدث باسم حركة حماس السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع اسرائيل والمفاوضات التي وصفها بالعبثية.

وقال المصري إن الاحتلال استغل حالة الصمت وانشغال الأمة، لتغيير حقائق دينية وتاريخية وفرض معادلات سياسية في المسجد الأقصى.

وأضاف: لن نقبل أن يأخذنا العدو على حين غفلة لتغيير الواقع بالأقصى ولن نقبل بتقسيمه، والجميع مطالب ألا يقف صامتاً وألا أن يقف شريكا مع الاحتلال في مخططاته.

وأكد المتحدث باسم حماس أنهم مستعدون أن تكون دمائهم هدية لتحرير المسجد الأقصى من الغاصبين.

وأشار المصري إلى أن الوقت قد حان لكل الدول العربية لنصرة الأقصى سياسيا وإعلاميا وحتى عسكريا بتسليح المقاومة.

ودعا القيادي في حماس الأمة العربية قادة وشعوب لتحمل مسئولياتها تجاه الأقصى لأن قضية فلسطين قضيتهم، وأن تطبق جامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي قراراتها المتعلقة بالأقصى وحمايته.

كما دعاهم إلى طرد السفراء الصهاينة من بلادهم، وسحب السفراء العرب وقطع العلاقات مع الاحتلال.