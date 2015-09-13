مدير المسجد الأقصى: التصعيد الإسرائيلي هو الأخطر حتى الآن

الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى

قال الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى صباح اليوم الأحد، يعتبر التصعيد الأخطر حتى الآن.

وأضاف الشيخ الكسواني، خلال مشاركته في نافذة الجزيرة مباشر، إن قوات الاحتلال بدأت في اقتحام المسجد منذ السابعة صباحا، وقامت بإخراج كل من كان في ساحة المسجد من المسلمين، حتى الحراس وموظفي الأوقاف، وقامت بمحاصرة المتواجدين بالمسجد القبلي لأداء صلاة الضحى، وقامت بإطلاق القنابل الصوتية والرصاص المطاطي، مما أدى إلى إصابة عدد من حراس المسجد والمصلين والموظفين، كما وقعت أضرار كبيرة في نوافذ وأبواب المسجد، قبل أن تنسحب قوات الاحتلال في الحادية عشر صباحا.

واتهم الكسواني الاحتلال بتجاوز كافة الاتفاقيات الدولية حول المسجد، مطالبا بضرورة تقديم دعم عربي وإسلامي لرعاية الأردن للمسجد. مشيدا بالمرابطين في المسجد، مؤكدا أنهم يدافعون عن المسجد نيابة عن العالم الإسلامي كله.

من جانبه، أكد الشيخ أحمد العمري، عضو هيئة علماء المسلمين في لبنان، وعضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن خيار الجهاد هو الوحيد الكفيل بالقضاء على إسرائيل بعد فشل باقي الخيارات السياسية.

وأكد العمري أن الصراع مع الصهاينة قديم، ويعود إلى تاريخ قتلهم للأنبياء والاعتداء على القدس.

ودعا عبد الله العبادي، مساعد الأمين العام ومدير شئون القدس والمسجد الأقصى بوزارة الأوقاف الأردنية، إلى الضغط على الاحتلال من أجل الانسحاب من المسجد وعدم انتهاك حرمته، وعدم الصندوق الهاشمي لإعمار الأقصى والمقدسات الإسلامية، وتصوير الاعتداءات الإسرائيلية وعرضها لفضح جرائم الاحتلال.