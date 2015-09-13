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فصائل المقاومة الفلسطينية تدعو للنفير العام نصرة للأقصى

13/9/2015

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية النفير العام الجمعة المقبل نصرة للمسجد الأقصى، ودعت الشعوب العربية والإسلامية للخروج في مسيرات عقب صلاة الجمعة داخل وخارج فلسطين.

ودعت فصائل المقاومة في بيان (الأحد) أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية إلى التوجه إلى المسجد الأقصى وتكثيف الرباط فيه لحمايته من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وحمل البيان الاحتلال المسؤولية عن اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه صباح اليوم، محذرة من استمرار هذه الاقتحامات والمساس بمقدسات المسلمين، وأنها لن تسمح بتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.

واستنكر البيان موقف السلطة الفلسطينية، مطالبا إياها بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، واصفا ذلك ب"الجريمة".

كما استنكر البيان موقف الأنظمة العربية تجاه ما يجري في المسجد الأقصى، مطالبا الدول العربية والإسلامية إلى تجاوز خلافاتها والتوجه لتحرير القدس من الاحتلال، وداعيا العلماء إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له الأقصى وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" قد حذرت في بيان الاحتلال الإسرائيلي من التصعيد بحق المسجد الأقصى، وأكدت أن هذا الأمر سيكون له تداعيات صعبة، ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى التدخل لمنع الاحتلال من انتهاك المسجد الأقصى قبل انفجار الأوضاع، كما دعت الحكومات العربية والإسلامية إلى الخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها تجاه ارتفاع وتيرة التهويد في المسجد الأقصى.

وأصيب صباح اليوم عشرات المصلين والمعتكفين بجراح وحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المطاطي والقنابل الغازية والصوتية خلال اقتحامها المسجد الأقصى المبارك والجامع القبلي المسقوف.

المصدر : الجزيرة مباشر
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