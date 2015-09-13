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صحيفة مصرية تحذف حوارا مع أحمد شفيق بعد نشره

13/9/2015

الحوار المحذوف مع أحمد شفيق
 

حذفت صحيفة اليوم السابع المصرية، حوارا كانت قد نشرته على موقعها الإلكتروني، مع الفريق "أحمد شفيق" المرشح الرئاسي الخاسر في انتخابات عام 2012. بعد أن نشرته في عددها المطبوع أمس (السبت).

تحدث "شفيق" في هذا الحوار عن موقفه من الانتخابات البرلمانية القادمة، وسبب رفض حزب "الحركة الوطنية" الذي يرأسه الانضمام إلى قائمة "في حب مصر" والذي أرجعه إلى عدم الاستجابة لشروط الحزب.

وقال "شفيق" في الحوار إنه لو أراد العمل بالسياسة فلن يستطيع مخلوق القضاء على مستقبله، رافضا الرد على سؤال حول آخر مكالمة دارت بينه وبين المسئولين في مصر.

وتعجب "شفيق" من عدم السماح له بالعودة إلى مصر حتى الآن، رغم انتهاء جميع الإجراءات الخاصة به، كاشفا عن تهديدات تلقاها باتهامه في قضايا أخرى حال عودته إلى مصر، متوعدا بتوريط من يقوم بذلك في قضايا مماثلة. قائلا "هرفع المستوى إلى أكثر مما يتخيلوا، وجعبتى مليئة بكل شيء، كل واحد موجود فى المنطقة اللى بتتعامل معاها دي أقدر أتكلم معاه كويس أوي، تاريخي طويل وخبرتي أقدم من ده كله، فأرجو المسؤولين أن يراعوا ويعرفوا إني مش سهل ومش لقمة طرية، وحقي هاخده تالت ومتلت، النهاردة بكرة بعده، والأيام بيننا".

وأضاف شفيق "مش "أحمد شفيق" اللي ييجى علشان يقولوا له أنت ممنوع من السفر، ومش تاريخ أحمد شفيق، وكل اللي قاعدين بيمنعوا "أحمد شفيق" من السفر، يعرفوا كويس مين "شفيق" ويقدر يعمل إيه، مين ده اللي يحطني فى منع من السفر وعلشان إيه".

وشكك شفيق في تفاصيل القبض على وزير الزراعة السابق "صلاح هلال" متسائلا عن السبب وراء ما سماه "التربص بالوزير" وتركه يخرج من مبنى الوزارة ثم إلقاء القبض عليه في الشارع، بدلا من القيام بذلك في هدوء.

وكانت قناة "العاصمة" الفضائية قد أذاعت حوارا مع الفريق "أحمد شفيق" في يونيو/حزيران الماضي، بعد أن ترددت أنباء عن منعه من جانب أجهزة أمنية، لتناوله أمورا تمس نظام الحكم في مصر.

المصدر : الجزيرة مباشر
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