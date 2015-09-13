"ساعة صباح" تناقش قضية أثارتها مدونة عن زواج الأرملة

تناولت النافذة الصباحية "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر" قضية أثارتها مدونة للكاتبة فاطمة المهدى نشرت على موقعنا، حول "زواج أرملة الشهيد" في باكورة التعاون بين موقع الجزيرة مباشر و"ساعة صباح".

واستضافت النافذة الكاتبة واستشارية العلاقات الأسرية فاطمة المهدي، وتضمن النقاش هل تتزوج الأرملة الشابة؟ وهل يتقبل المجتمع العربي تلك الزيجة الثانية أم يعتبرها خائنة لذكرى زوجها الراحل؟ أم يعتبرها خائنة لذكراه ومفرطة في حق أبنائه؟ هل الظاهرة تختلف من بلد عربي لآخر؟ وتطرق إلى آفاق أوسع حول زواج الأرملة الشابة بشكل عام.

وأجابت على تساؤلات عدة، هل يتقبل المجتمع فكرة زواج الأرملة الشابة بعد وفاة زوجها؟ وتلقت النافذة اتصالات من حالات لنساء أرامل حكوا تجربتهم للاقتراب أكثر من عالم "الأرملة" والتعرف على قصصهم ومعاناتهم وتعامل المجتمع والأهل معهم في حوار تفاعلي مباشر.