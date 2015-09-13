حكاية: مبيض المحارة

يعمل الشاب "تامر عبدالله السيد" 30 سنة، مبيض محارة. وهي المهنة التي ورثها عن أبيه وجده، وبدأ العمل فيها منذ أن كان عمره 6 سنوات.

يفضل "عبد الله" التعامل مع صاحب الشقة عن التعامل مع أحد المقاولين، لأن الأخير يريد التوفير في كل شيء على حساب جودة المحارة.

لكن المهنة لا تخلو من المخاطر، خاصة في محارة الحائط الخارجي للمباني المرتفعة، فقد يتعرض العامل للسقوط، إضافة إلى أن المهنة تشهد تراجعا منذ بداية ثورة 25 يناير 2011، بالإضافة إلى عوامل أخرى تؤثر عليه، مثل انخفاض الأسعار وكثرة الأيدي التي تعمل في هذه المهنة.