تفريق مظاهرة باستخدام القوة جنوبي العراق

فرقت قوات مكافحة الشغب التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، تظاهرة أمام مبنى مجلس محافظة بابل جنوبي البلاد باستخدام القوة.

واتهم المتظاهرون قوات الأمن باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لمواجهتهم، برغم أنهم كانوا سلميين.

ويطالب المتظاهرون بإقالة المحافظ وحل مجلس المحافظة، ومكافحة الفساد وإصلاح القضاء ومحاكمة المتورطين في سرقة المال العام.

وتشهد نحو 11 محافظة عراقية مظاهرات متواصلة احتجاجا على غياب الخدمات والفساد.

من جانبه، قال "صادق مدلول" محافظ بابل "التظاهرات المرخصة من قبل القوات الأمنية تخرج يوم الجمعة من كل أسبوع، وهي محمية من قبل العناصر الأمنية، ولكن تفاجأنا صباح اليوم (الأحد) بخروج تظاهرة في بابل غير مرخصة".

وقال المستشار الأمني لمحافظة بابل إن أوامر تفريق الاعتصام صدرت من العاصمة، وقامت بها قوة أمنية من بغداد.