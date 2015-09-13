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"بينيتا" تفوز ببطولة أمريكا وتعتزل التنس

13/9/2015

لاعبة التنس الإيطالية فلافيا بينيتا – أسوشيتد برس

أحرزت لاعبة التنس الإيطالية "فلافيا بينيتا" لقب بطولة أمريكاالمفتوحة للتنس بتغلبها على مواطنتها روبرتا فينشي بمجموعتين لصفر، وأعلنت بينيتا اعتزالها اللعب عقب هذا التتويج.

ولأول مرة  في التاريخ ت جمع المباراة النهائية لبطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى لاعبتين من ايطاليا.

وبعد فوزها بهذه البطولة أصبحت  بينيتا (33 عاما) أكبر لاعبة سنا تحرز أول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى.

وانتزعت  "بينيتا" اللقب الغالي في حضور رئيس الوزراء الإيطالي "ماتيو رينزي" الذي قرر الذهاب إلى نيويورك لحضور هذا النهائي التاريخي لإيطاليا.

وتأهلت "بينيتا" على حساب الرومانية "سيمونا هاليب" في المربع الذهبي للبطولة، في حين تغلبت "فينشي" على الأمريكية "سيرينا وليامز" المصنفة الأولى عالميا للعبة.

وخلال حفل تتويجها بالبطولة فاجأت اللاعبة الإيطالية الحضور بإعلان اعتزالها اللعب، وقالت "قبل أن أبدأ هذه البطولة منذ شهر واحد اتخذت قرارا مهما في حياتي" وأضافت "هذه هي الطريقة التي أود توديع التنس بها. أنا سعيدة حقا. هذا ما يبدو أن كل اللاعبين يرغبون في فعله. الاعتزال بعد الفوز بهذا اللقب الكبير".

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