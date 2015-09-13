البث الحي
منوعات

العراق: انتقادات للحكومة بعد الاعتداء على مظاهرات بابل

13/9/2015

النافذة التفاعلية للجزيرة مباشر
 

قال صادق المحنة، النائب في البرلمان العراقي عن محافظة بابل، إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يقوم بجهود كبيرة في محاربة الفساد.

وأضاف المحنة، خلال مشاركته في النافذة التفاعلية للجزيرة مباشر، التي ناقشت الاعتداء على المظاهرات المطالبة بإقالة محافظ بابل، إن مظاهر جدية العبادي في مكافحة الفساد تتمثل في إقالة مسئولين حكوميين متورطين بالفساد، ودمج عدد من الوزارات وتخفيض الرواتب بصورة كبيرة.

وأبدى "المحنة" أسفه لما حدث في مظاهرات اليوم، مؤكدا رفضه الاعتداء على المتظاهرين، مناشدا الحكومة تحقيق إصلاحات حقيقية في مجال الخدمات وتوفير الماء والكهرباء والمدارس والمستشفيات. مؤكدا على حق المتظاهرين في المطالبة بحقوقهم بشكل سلمي.

من جانبه، قال أحمد الأبيض، القيادي بحركة "كفى" في بغداد، إن الاعتداء على المظاهرات منهج مرسوم من حكومة بغداد لتخويفهم. وأنها مصرة على الفساد وحماية الفاسدين.

وتوقع "الأبيض" اشتداد المظاهرات بعد أحداث اليوم، وتدخل قيادات سياسية ودينية لدعم الحراك المطالب بمحاربة الفساد.

ونفى "زمان الموسوي" الناشط وأحد منظمي مظاهرات بابل، وجود نية لاقتحام مبنى المحافظة، مؤكدا أن المظاهرة كانت سلمية، متهما قوات الأمن بالاعتداء على النساء.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)