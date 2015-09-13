العراق: انتقادات للحكومة بعد الاعتداء على مظاهرات بابل

النافذة التفاعلية للجزيرة مباشر

قال صادق المحنة، النائب في البرلمان العراقي عن محافظة بابل، إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يقوم بجهود كبيرة في محاربة الفساد.

وأضاف المحنة، خلال مشاركته في النافذة التفاعلية للجزيرة مباشر، التي ناقشت الاعتداء على المظاهرات المطالبة بإقالة محافظ بابل، إن مظاهر جدية العبادي في مكافحة الفساد تتمثل في إقالة مسئولين حكوميين متورطين بالفساد، ودمج عدد من الوزارات وتخفيض الرواتب بصورة كبيرة.

وأبدى "المحنة" أسفه لما حدث في مظاهرات اليوم، مؤكدا رفضه الاعتداء على المتظاهرين، مناشدا الحكومة تحقيق إصلاحات حقيقية في مجال الخدمات وتوفير الماء والكهرباء والمدارس والمستشفيات. مؤكدا على حق المتظاهرين في المطالبة بحقوقهم بشكل سلمي.

من جانبه، قال أحمد الأبيض، القيادي بحركة "كفى" في بغداد، إن الاعتداء على المظاهرات منهج مرسوم من حكومة بغداد لتخويفهم. وأنها مصرة على الفساد وحماية الفاسدين.

وتوقع "الأبيض" اشتداد المظاهرات بعد أحداث اليوم، وتدخل قيادات سياسية ودينية لدعم الحراك المطالب بمحاربة الفساد.

ونفى "زمان الموسوي" الناشط وأحد منظمي مظاهرات بابل، وجود نية لاقتحام مبنى المحافظة، مؤكدا أن المظاهرة كانت سلمية، متهما قوات الأمن بالاعتداء على النساء.