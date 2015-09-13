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السيسي: الدستور المصري كتب بنوايا حسنة

13/9/2015

 عبدالفتاح السيسي – أرشيف

وجه الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" التحية للمهندس "إبراهيم محلب" ووزارته على ما قدموه على مدار عام ونصف، بعد قبول استقالة الحكومة أمس (السبت).

وأضاف "السيسي" في كلمة له (الأحد) في احتفالية أسبوع شباب الجامعات بجامعة قناة السويس،  أن محلب سيتولى منصبا جديدا، قائلا: "المهندس محلب هيبقى جنبي شخصيا عشان محتاجه".

وأشار "السيسي" إلى أن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة، لكن الدول لا تبنى  بالنوايا الحسنة فقط، داعيا إلى التدقيق في اختيار المرشحين للانتخابات القادمة، مؤكدا الرغبة في تكوين برلمان يساعد في بناء الوطن.

كما أطلق "السيسي" خلال الاحتفالية برنامجا رئاسيا لتأهيل الشباب للقيادة، ويتضمن إنشاء قاعدة قوية وغنية بالكفاءات، لتكون مؤهلة للقيادة في المستقبل بكافة المجالات.

وأكد "السيسي" أن مصر تستضيف ما يتجاوز 5 ملايين لاجئ من سوريا والعراق وليبيا واليمن والسودان وإثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا، مستغربا القول بأن الدول العربية لا تساعد اللاجئين، موضحا أن مصر استضافت مؤخرا ما لا يقل عن 130 ألف لاجئ سوري.

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