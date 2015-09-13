الحكومة اليمنية تقرر الانسحاب من المفاوضات مع الحوثيين

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي – الجزيرة

قرّر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعد اجتماع مع رئيس الحكومة خالد بحاح رفض المشاركة في أي مفاوضات مع جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح قبل الاعتراف بالقرار الدولي 2216.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) في بيان على موقعها على الانترنت إن اجتماعا برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وحضور نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد بحاح, قرر عدم المشاركة في أي مفاوضات مع ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قبل الاعتراف بالقرار الدولي.

وأكد الاجتماع الذي شارك فيه أيضا مستشارو الرئيس اليمني، أن على الحوثيين الاعتراف بهذا القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي والقبول بتنفيذه دون قيد أو شرط، واصفا الحوثيين بأنهم "مليشيا انقلابية".

ورفض المجتمعون أيضا تحديد مكان أو زمان أي لقاء مع الحوثيين وقوات صالح قبل البدء بتنفيذ القرار الدولي المذكور.

وينص القرار 2216 على انسحاب الحوثيين وقوات صالح من جميع المدن اليمنية التي سيطروا عليها خلال الهجوم الذي قاموا به في يوليو/تموز 2014، وتسليم الأسلحة الثقيلة، فضلا عن إطلاق سراح المحتجزين.

وكانت العاصمة العمانية مسقط قد استضافت في الأشهر الماضية مفاوضات بين مبعوث الأمم المتحدة وممثلين عن الحوثيين، وقد جرت آخر جولة مفاوضات بين الحكومة اليمنية -التي تقيم في الرياض مؤقتا- والمتمردين الحوثيين وحلفائهم في يونيو/حزيران الماضي في جنيف وانتهت بالفشل.