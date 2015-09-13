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إيران تبدأ في تصدير وقود الديزل للعراق

13/9/2015

حقل نفط إيراني قرب الحدود مع العراق – أسوشيتد برس

قال المدير العام للشركة الوطنية الإيرانية  لتوزيع المشتقات النفطية "ناصر سجادي" إن إيران أبرمت اتفاقا لتصدير وقود الديزل إلى العراق، لتصبح  بذلك مصدرا صافيا لهذا النوع من الوقود، للمرة الأولى، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء.

وأضاف "سجادي" أن بلاده بدأت بالفعل في تصدير الديزل للجمهورية العراقية، مشيرا أن طهران كانت حتى العام الماضي تستورد وقود الديزل.

وأوضح مسؤولون إيرانيون  أن كلا من أفغانستان وباكستان أصبحتا على قائمة المستوردين لوقود الديزل الإيراني.

يذكر أن الشركة الوطنية  لتوزيع المشتقات النفطية  قالت في يوليو/تموز الماضي إن إيران تنوي تصدير جميع أنواع منتجات الوقود ما عدا البنزين.

وتسعى إيران لتصدير 12 مليون لتر من وقود الديزل و40 مليون لتر من زيت الوقود (المازوت) يوميا خلال السنة الحالية بالتقويم الإيراني التي تنتهي في مارس/آذار المقبل.

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