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‏قطر تدعم غزة بمشروعات جديدة بقيمة 60 مليون دولار

12/9/2015

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار "‏قطاع غزة" السفير "محمد العمادي" السبت، عن البدء بتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية جديدة، بقيمة 60 مليون دولار.

وقال "العمادي" في كلمة له خلال جولة قام بها على عدة مشاريع تموّلها قطر في قطاع غزة: "جئت للاطلاع على المشاريع القطرية، وتوقيع عقود مشاريع جديدة في قطاعات الإسكان والطرق والتعليم والبنية التحتية بقيمة 60 مليون دولار".

وأضاف "المشاريع التي تنفذها قطر في قطاع غزة مستمرة بشكل جيد، والمواد الخام متوفرة، وسوف يتم تسليمها في الوقت المحدد لها".

وتفقد "العمادي" مدينة "الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني" في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ومستشفى "حمد بن خليفة آل ثاني" للتأهيل والأطراف الصناعية شمالي القطاع،وشارعي (الرشيد) و(صلاح الدين) الواصلين بين شمال وجنوب القطاع.

وقال العمادي إن قطر تعهدت في وقت سابق بإعادة بناء 1000 من البيوت المهدمة كليا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، وأن وتيرة العمل تسير فيها بشكل جيد.

ووصل "العمادي" يوم الخميس، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون "إيريز".

وكان "العمادي" قد زار غزة في 28 من مايو/أيار الماضي ووقع عقودا لعدة مشاريع في قطاعات الإسكان والبنية التحتية بقيمة 32 مليون دولار.

وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتقديم نحو 5.4 مليارات دولار أمريكي، نصفها تقريباً تم تخصيصه لإعمار غزة، فيما  النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين، غير أن إعمار القطاع، وترميم آثار ما خلّفته الحرب، يسير بوتيرة بطيئة جداً عبر مشاريع خارجية بينها أممية، وأخرى قطرية.

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