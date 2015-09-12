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نور: حكومة محلب "مقالة" وليست مستقيلة

12/9/2015

 قال "د.أيمن نور" زعيم حزب غد الثورة، إن الحكومة المصرية "أقيلت" ولم تقدم استقالتها كما يقول البعض.

وأضاف "نور" في مداخلة هاتفة مع "الجزيرة مباشر" أن النظام في مصر يبحث عن شماعة يعلق عليها أكاذيب المرحلة التى مضت من حكمه, مشيرا إلى أن توقيت إقالة الحكومة له دلالة، خاصة أنه جاء بعد ساعات من دعوات للتظاهر للمطالبة بعدالة اجتماعية وعدم تفعيل القوانين التى شرعها النظام في الفترة الماضية.

 وقال "نور" إن اختيار "شريف اسماعيل" وزير البترول في حكومة "إبراهيم محلب" رئيسا للوزراء له أيضا دلالات كثيرة, مشيرا إلى تورطه في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

وأوضح "نو"ر أن حكومة "محلب" كانت "غير موهوبة سياسيا" ولم تكن تعمل فى إطار سياسي، ولكنها كانت تخضع لأوامر من الرئاسة، وبتالى لن يؤثر تغييرها على إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة.

وأضاف "نور" أن الترشيحات تشير إلى أن الحكومة الجديدة لن تكون على مستوى من الكفاءة، وستظل مصر تدار بطريقة "الرجل الواحد" حسب تعبيره.

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