نرصد تعليقات نشطاء مواقع التواصل عقب استقالة حكومة محلب

تداول نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر هاشتاغ #استقالة_حكومة_محلب بعد قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبول استقالة حكومة إبراهيم إبراهيم محلب، وتكليف وزير البترول شريف إسماعيل بتشكيل حكومة جديدة.

وغرد الإعلامي أسامة جاويش عبر حسابه على تويتر "حكومة فاشلة فاسدة من كبيرها لصغيرها تتقدم باستقالتها لحاكم عسكري أكثر فشلا، وأكثر فسادا، ابتسموا يحدث في مصر" .

وقال حساب الخطاري ‏@Truthcaller:" استقالة ثاني حكومة عرائس للانقلاب العسكري والقادمة أفسد وأفشل بأذن الله ولا مناص من الطوفان".

وأضاف ‏@ahmedfathalah :" أراد السيسي تشكيل حكومة جديدة قبل البرلمان بفترة قصيرة حتي لا تكون محملة بأخطاء الماضي في ظل ضبابية المشهد الانتخابي".

وقالت ‏@rana_nabiil:" لك أن تتخيل أننا بيفضل يتنبح صوتنا عشان حكومة تستقيل فما بالك بقا لما تقدم الاستقالة من نفسها كدا.. يبقا في كارثة".

وقال ‏‏@Elzin72 :" إبراهيم محلب رجل شجاع تحمل المسئولية ف وقت خاف الجميع و اعتذر شكرا محلب".

وقالت @asmaaassem:"ولا كأني سمعت حاجة أصلا لأن أصل الفساد والخراب والفاشية والعنصرية والظلم والخيانة مازال علي رأس الدولة، العبوا غيرها".

وعلى موقع فيسبوك قال Oussama Mourou:" الصحفي التونسي يقضي على حكومة محلب".

وأضاف Mohamed Azmy Gwely:" إلى الجحيم وإلى مزبلة التاريخ".

وقال عبدالمحسن الصاوي:" محلب كان مجرد لعبة وأي حد هيقبل يظهر في المسرحية دي مجرد لعبه في يد العسكر".

فيما شكر حساب Ramy refat قائلا:" شكرا محلب".

وقالت Ayça Uzun :" سؤال من صحفي تونسي كانت القشة التي قسمت ظهر البعير".

وكتب عمار رضوان: " إزاي حكومة عملت إنجاز عظيم زي تفريعة القناة اللي أبهرت العالم والكواكب والمجرات المجاورة وعملت المليون وحدة سكنية واستصلحت مليون فدان وانتشلت مصر من الضياع تستقيل ؟؟؟".

?وكتب فتحي منصور: " #‏استقالة_حكومة_محلب، حلبها لآخر قطرة، وتركها مديونة حتى الجيل الرابع وخلع، #‏تسلم_الإيادي، اللي شفطت بلادي".

ويتلقى موقع "الجزيرة مباشر" مشاركات القراء وتعليقاتهم على استقالة حكومة إبراهيم محلب وتكليف وزير البترول برئاسة الحكومة الجديدة.

