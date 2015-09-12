مدير مكتب السيسي وصف رئيس الحكومة المكلف بـ"الصايع الضايع"

تدول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تسريب سابق للواء عباس كامل، مدير مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يسئ فيه لرئيس الحكومة المصرية المكلف المهندس شريف إسماعيل ويصفه بالـ" وزير البترول الصايع الضايع".



وكان مدير مكتب السيسي يتحدث في التسريب الذي بثته قناة مكملين قبل شهور عن الدعم الذي تلقته مصر من بعض الدول الخليجية عقب الانقلاب، وتطرق إلى دعم البترول.

كما تداول النشطاء مقالا لمحمد فودة -المحبوس حاليا- وأحد المتهمين بقضية رشوة وزير الزراعة المستقيل -المحبوس أيضا- يشيد فيه بالوزير الجديد واصفاً إياه بـ" مقاتل بدرجة وزير" مشيراً إلى أنه عرفه عن قرب.

يأتي ذلك بعد أن قرر اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تكليف المهندس شريف إسماعيل وزير البترول في حكومة محلب المستقيلة بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتأتي استقالة الحكومة بعد أيام من القبض على وزير الزراعة في الحكومة صلاح هلال فور تقديم استقالته بتهم تلقى رشاوى وفساد.

