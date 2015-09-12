سيف عبدالفتاح: رؤساء الحكومة مجرد أداة في يد السيسي

وصف الدكتور "سيف الدين عبد الفتاح" أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة كل من تعاقبوا على رئاسة الحكومة المصرية بأنهم "أدوات" في يد السيسي تؤدي وظائفها ثم ينتهي دورها.

وأضاف عبد الفتاح، في مداخلة على "الجزيرة مباشر" أن مصر أمام مرحلة من "تفكك التحالف الانقلابي" على حد وصفه.

ووصف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وزير البترول "شريف اسماعيل" بأنه "مجرد وزير في حكومة محلب الفاسدة، والذي وصف في تسريبات عباس كامل بشكل غير لائق"، لافتا إلى أنهم يستخدمون لأدوار وقتية، ثم "يلقى بهم في القمامة" على حد قوله.

وأكد عبد الفتاح على أن جميع من يتصدر المشهد في مصر "فاسدون ويتمسحون بمحاربة الفساد"، مطالبا السيسي بفتح ملف الفساد داخل المؤسسة العسكرية إذا كانت لديه رغبة حقيقية في مكافحة الفساد.