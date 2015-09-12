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داود أوغلو : الانتخابات البرلمانية القادمة ستحدد مصير تركيا

12/9/2015

قال "أحمد داوود أوغلو" رئيس الوزراء التركي إن الانتخابات البرلمانية القادمة ستحدد مصير تركيا.

وأضاف "داود أوغلو" خلال مؤتمر عقد اليوم (السبت) بأنقرة بعد فوزة برئاسة حزب العدالة والتنمية، إن الحزب أصبح الظهير الممثل للشعب التركي والمدافع عن المستضعفين في العالم, وإنه لا يوجد حزب يحمل المسؤولية الكبرى التي يحملها حزبه, مضيفا أن هدف الحزب ليس سياسيا فقط ولكنه اجتماعي وإنساني أيضا.

وأشار "داود أوغلو" إلى أن تركيا أصبحت "ضمير المستضعفين في كافة أنحاء العالم" وأن حزب العدالة والتنمية تحكمه المواقف الأخلاقية.

 وأضاف "داود أوغلو" قائلا "إذا خضعنا لأي ضغوط من أي نوع لن تتم الانتخابات البرلمانية المقبلة" مشيرا إلى أن توحيد جميع القوى والاحزاب السياسية كفيل بمواجهة ما يحاك ويخطط ضد الدولة التركية. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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