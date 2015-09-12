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توقف السيارة آليا في حالة الخطر

12/9/2015

تقنيات جديدة لجعل السيارات أكثر أمانًا- أرشيفية

من أجل مزيد من الحماية والأمان لركاب السيارات، تعتزم مجموعة من كبرى شركات صناعة السيارات التي تستأثر بأكثر من نصف مبيعات السيارات في الولايات المتحدة جعل مكابح الطوارئ الآلية مواصفة قياسية في سياراتها الجديدة في أمريكا.

 ويعد ذلك واحدا من أكبر الإعلانات الخاصة بأمان السيارات في البلاد منذ استحداث الوسائد الهوائية في أواخر الثمانينيات حسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وقال معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة غير الهادف للربح في بيان يوم الجمعة إن الشركات التي سيطرت على 57% من مبيعات السيارات، والشاحنات الخفيفة في الولايات المتحدة العام الماضي ستعكف في الأشهر المقبلة على إعداد خطة للتنفيذ مع الخبراء والهيئات الرقابية المعنية بأمان السيارات.

والشركات المصنعة هي فولكسفاغن ووحدتها للسيارات الفاخرة أودي وبي.إم.دبليو، وفورد موتور، وجنرال موتور،ز ومازدا موتور، ومرسيدس-بنز التابعة لدايملر، وتيسلا موتورز، وتويوتا موتو،ر وفولفو.

وقال وزير النقل الأمريكي أنتوني فوكس في بيان المعهد "نحن ندخل عهدا جديدا لسلامة السيارات يركز على منع وقوع الحوادث بدلا من حماية الركاب فقط عندما يبدأ الحادث."

وأضاف قائلا "لكن إذا كانت التكنولوجيات مثل مكابح الطوارئ الآلية متاحة فقط كخيارات أو في الطرازات الأعلى سعرا فإن قليلين جدا من الأمريكيين هم الذين سيرون الفوائد"

ونظام مكابح الطوارئ الآلية (إيه إي بي) معترف به على نطاق واسع كتكنولوجيا لإنقاذ الأرواح تستخدم الرادار وكاميرات والليزر لمراقبة أحوال الطرق وتشغيل المكابح بشكل تلقائي لتفادي وقوع حوادث التصادم.

 

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