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الذهب يتراجع في انتظار الفائدة الأمريكية

12/9/2015

تراجع أسعار الذهب بانتظار الفائدة الأمريكية – أرشيف

تراجعت أسعار الذهب أمس (الجمعة) مسجلة ثالث خسارة أسبوعية على التوالي مع ضعف إقبال المستثمرين على المعدن النفيس، وسط الشكوك التي تحيط بتوقيت أول زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية في حوالي عشر سنوات.

وحسب ما ذكرته رويترز للأنباء هبطت الأسعار حوالي 1.5% هذا الأسبوع، وسجلت أدنى مستوى لها منذ 11 من أغسطس/آب عند 1098.35 دولارا للأوقية.

وأنهى سعر الذهب للمعاملات الفورية جلسة التداول منخفضا 0.4 % إلي 1107.50 دولارات للأوقية، في حين تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.13 % إلى 1107.90 دولارات للأوقية.

وينتظر المتعاملون بيان لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في 17 من سبتمبر/أيلول الجاري للاسترشاد به على توقيت زيادة مرتقبة في أسعار الفائدة الأمريكية قبل تكوين أي مراكز كبيرة في الذهب.

واستفاد الذهب في السنوات القليلة الماضية من تدني أسعار الفائدة الذي يخفض تكلفة حيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، بينما يؤثر سلبا على الدولار المقوم به المعدن.

وانخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- 0.28%.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.4 % إلى 14.61 دولار للأوقية وهبط البلاتين حوالي 1% الي 964.50 دولارا للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 592.22 دولارا للأوقية.

وحقق البلاديوم أفضل أداء بين المعادن النفيسة هذا الأسبوع مع صعوده حوالي 3% ليرتد عن موجة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع.

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