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ارتفاع ضحايا رافعة الحرم المكي إلى 107 قتلى

12/9/2015

أعلن الدفاع المدني السعودي  ارتفاع عدد الوفيات في حادث سقوط رافعة في الحرم المكي إلى 107 أشخاص إضافة إلى إصابة 238، وذلك جراء عاصفة عاتية ضربت مكة المكرمة بعد عصر الجمعة.

وأمرت السلطات بتشكيل لجنة تحقيق في الحادث الذي يأتي في وقت يستعد فيه آلاف المسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء فريضة الحج بعد نحو عشرة أيام.

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أحمد بن محمد المنصوري أوضح أن جزءا من إحدى الرافعات بالمسجد الحرام سقط على جزء من المسعى بالمسجد الحرام والطواف. وأضاف أن سقوطه كان نتيجة للعواصف الشديدة والرياح القوية والأمطار الغزيرة.

من جهته قال المدير العام للدفاع المدني السعودي الفريق سليمان العمرو في مقابلة مع التلفزيون السعودي إن الحادث في الحرم المكي وقع أثناء مرور عاصفة جوية على مدينة مكة المكرمة.

ودعا ناشطون على الإنترنت المقيمين في مكة إلى التبرع بالدم في مستشفيات المنطقة.

ويجري في الوقت الراهن تنفيذ مشروع كبير لتوسيع مساحة المسجد الحرام 400 ألف متر مربع، مما يتيح استقبال 2.2 مليون شخص في وقت واحد، وهو ما يفسر العدد الكبير من الرافعات المحيطة بالحرم المكي لتنفيذ هذه الأشغال.

 

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