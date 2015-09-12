أطباء عيون: نظارة الشمس تؤذي العين إن لم تكن أصلية

قال الدكتور خليل السالم – استاذ طب وجراحة العيون بجامعة مؤته إنه يجب عمل فحوصات على العصب البصري والإبصار بشكل دوري، مشيرا إلى أهمية أن يكون الطبيب المختص بالعيون هو المشرف على تلك الفحوصات، وليس أخصائي البصريات.

وشدد على أهمية إعادة الفحص إذا شعر المريض بألم في العين، مؤكدا على الذهاب كل 6 أشهر لإجراء هذه الفحوصات.

وقال الدكتور حسام داوود استشاري طب وجراحة العيون بغزة إن الهدف من النظارة الشمسية هي حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية؛ أيا كان لونها، ويجب أن تكون أصلية، لأنها إذا كانت غير ذلك تؤثر على العين وتؤذيها بشكل كبير.

وأشار استشاري طب وجراحة العيون إلى خطورة تغيير النظارة خاصة في سن الشباب لأنه يترتب عليه أمراض قد تصيب العين منها القرنية المخروطية، مشيرا إلى وجوب فحص كامل للعين كل فترة.