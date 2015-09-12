البث الحي
منوعات

أسرة مصرية تعتصم أمام معبر رفح بانتظار فتحه

12/9/2015

أسرة مصرية أمام معبر رفح (الأناضول)
 

يفترش أفراد أسرة مصرية الأرض، تحت أشعة الشمس الحارقة، أمام الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، منذ نحو أسبوع، بانتظار فتح المعبر، والسماح لهم بالعودة لمصر.

ويعيش أفراد الأسرة البالغ عددهم 11 شخصا، ظروفًا صعبة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وتواصل إغلاق المعبر، وتضاؤل فرصة فتحه في الفترة القريبة، من قبل السلطات المصرية، وعدم وجود مأوى لهم في غزة.

وحاول أفراد الأسرة، العودة عبر المعبر ثلاث مرات متتالية، خلال فتح المعبر استثنائيًا للعالقين، لكنها لم تتمكن، بسبب الزُحام الشديد، وآليات السفر المعمول بها من قبل هيئة المعابر في غزة.

ودخلت الأسرة غزة في الثامن والعشرين من مايو/أيار الماضي، بغرض المشاركة في حفل زواج إحدى بناتها في قطاع غزة.

المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)