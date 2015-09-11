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87 قتيلا و أكثر من مائتي مصاب جراء سقوط رافعة الحرم المكي

11/9/2015

الدفاع المدني السعودي: سقوط رافعة بالحرم المكي

قال المتحدث الرسمي لرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إن 87 شخصاً قتلوا وأصيب  201 آخرين، إثر سقوط الرافعة بالحرم المكي.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين أحمد بن محمد المنصوري، أنه في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق من عصر الجمعة ، ونتيجة للعواصف الشديدة، والرياح القوية، والأمطار الغزيرة والحالة الجوية على العاصمة المقدسة سقط جزء من إحدى الرافعات بالمسجد الحرام على جزء من المسعى بالمسجد الحرام والطواف.


وأضاف أنه على الفور باشرت الرئاسة والجهات ذات العلاقة الحادث ، الذي نتج عنه حتى الآن وفاة 87 شخصاً كانوا موجودين في الموقع في حين بلغ عدد المصابين والذين تم نقلهم إلى المستشفيات 201 مصاب.

وقال المنصوري ك إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا يتابع الحادث منذ لحظة وقوعه ، وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية .

المصدر : الجزيرة مباشر
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