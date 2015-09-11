مقتل 4 جنود وإصابة 3 ضباط بانفجار استهدفهم بسيناء

حملة أمنية للجيش المصري بشمال سيناء – أرشيف

قال المتحدث العسكري المصري العميد محمد سمير إن أربعة جنود قتلوا فيما أصيب 3 ضباط و 4 أفراد آخرون نتيجة انفجار عبوة ناسفة أثناء تبادل إطلاق النيران مع عناصر وصفها بالـ "التكفيرية" في شمال سيناء ، وذلك في إطار استكمال مراحل العملية الشاملة "حق الشهيد".

وأشار المتحدث العسكري في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن القوات المسلحة واصلت مداهمة البؤر الإرهابية بالعريش ورفح والشيخ زويد ووسط سيناء ونجحت في قتل عدد (98) ممن وصفهم بالـ "العناصر التكفيرية المسلحة" نتيجة قصف المدفعية والقوات الجوية…إضافة إلى القبض على عدد (23) فردا من المشتبه بهم وتدمير عدد (4) عربات و عدد (7) دراجات نارية وحرق وتدمير عدد (32) وكراً وحرق عدد (88) عشة .

كما تم تفجير عدد (13) عبوة ناسفة تم زرعها على محاور التحرك للقوات وتدمير ورشة تصنيع عبوات ناسفة تحتوى على (1.5) طن من مادة نترات الأمونيوم التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة ، بالإضافة إلى حرق وتدمير عدد من الأسلحة والمعدات وتدمير مخابئ للعربات.