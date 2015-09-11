مقتل 20 مدنيا بقصف "حوثي" لوسط مأرب

طفلة مصابة بقصف للحوثيين – أرشيف

قتل 20 مدنيا , بينهم أطفال , فيما جرح العشرات إثر قصف عشوائي بصواريخ الكاتيوشا ومدفعية الهاون نفذته ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع على عبد الله صالح استهدف أحياء سكنية ومحال تجارية وسط مدينة مأرب (شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء).

وأفادت مصادر محلية في محافظة مأرب بأن الميليشيات المتمركزة في منطقتي الجفينة والفاوي جنوب غرب مدينة مأرب أطلقت العشرات من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية بصورة عشوائية إلى وسط مأرب واستهدفت الأحياء السكنية والمحال التجارية ومبنى المجمع الحكومي في المدينة.

ومن ناحية أخرى , قصفت طائرات دول التحالف العربي اليوم سيارة عسكرية تابعة للميليشيات في مأرب ; ما أسفر عن مقتل 7 منهم .