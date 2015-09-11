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مشاهد حية لفيضان يجتاح مدينة جوزو اليابانية أمس

11/9/2015

فاضت مياه نهر "كينوغاوا" بمدينة جوزو شرق اليابان فجأة أمس (الخميس) ما تسبب في دمار العديد من المنازل و السيارات، بينما أظهرت لقطات بثها التلفزيون مباشرة بعض السكان وهم يستغيثون على أسطح المباني والشرفات.

وعرض التلفزيون الياباني لقطات لفيضان نهر" كينوغاوا" وهو يجتاح في موجة هائلة جزءا من المدينة التي تضم 65 ألف نسمة، وذلك بعد أمطار غزيرة هطلت على البلاد هذا الأسبوع.

وتبعد جوزو نحو ستين كيلومترا شمال العاصمة طوكيو التي شهدت فيضانات الأربعاء الماضي. وتدفقت المياه بسرعة كبيرة من فجوة واسعة وعميقة في ضفة النهر، ما أدى إلى تدمير منازل وسيارات. وارتفع منسوب المياه إلى عدة طوابق من المساكن.

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