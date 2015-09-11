محادثات مباشرة لأطراف الأزمة اليمنية الأسبوع المقبل

إسماعيل ولد الشيخ أحمد ـ أرشيف

أعلن المبعوث الخاص إلى اليمن "إسماعيل ولد الشيخ أحمد" عقد محادثات مباشرة بين أطراف الأزمة اليمنية في المنطقة الأسبوع المقبل، وسط ترجيحات بأن تُعقد هذه المشاورات في مسقط.



وأثنى مجلس الامن في مشروع بيان له على قرار الرئيس "عبد ربه منصور هادي" للمشاركة في محادثات السلام هذه .



كما شدد المجلس على مواصلة العمل برعاية الأمم المتحدة واتخاذ خطوات لوقف دائم لإطلاق النار، واستئناف عملية انتقالية سياسية شاملة.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني وانعدام الأمن الغذائي للملايين من اليمنيين.



على الصعيد الميداني استمرت الانفجارات في مقر التلفزيون اليمني في صنعاء الذي يتخذ منه الحوثيون وحلفاؤهم مستودعا كبيرا للأسلحة، ونتجت الانفجارات عن غارات شنتها قوات التحالف على المنطقة.