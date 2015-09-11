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فقدان 23 شخصا وتشريد 100 ألف بسبب فيضانات اليابان

11/9/2015
 الفيضانات فى اليابان _ رويترز

لقي ثلاثة  أشخاص حتفهم، من بينهم امرأة تبلغ من العمر 63 عاما، تعرض منزلها لانهيار طيني, وأصيب 28على الأقل، بينهم ثمانية في حالة خطيرة, وذلك بعد اتساع نطاق الفيضانات التي اجتاحت المنازل في أنحاء اليابان اليوم (الجمعة) مع فيضان المزيد من الأنهار، الأمر الذي أسفر عن فقدان 23 شخصا على الأقل، وإجبار أكثر من 100 ألف شخص على ترك منازلهم.

 وما زال التحذير من أمطار غزيرة ساريا في أجزاء من شمال البلاد لكن مياه الفيضانات تنحسر ببطء في مدينة "جوس" الأكثر تعرضا للسيول بعد أن اجتاحت المنازل وسكانها بداخلها أحيانا في مشاهد تذكر بموجات المد العاتية (تسونامي) التي وقعت بعد زلزال قوي في 11 مارس/ آذار 2011. ولقي نحو 20 ألف مصرعهم في الزلزال والتسونامي.

 وشهدت بعض المناطق،  خلال 48 ساعة حتى مساء أمس الخميس، سقوط ضعفي كمية الأمطار التي تسقط عادة في سبتمبر، الأمر الذي سبب أسوأ موجة سيول منذ 60 عاما.

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