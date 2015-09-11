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"ساعة صباح" يناقش قضية أثارتها مدونة عن زواج الأرملة

11/9/2015

 تتناول النافذة الصباحية "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر" الآن قضية آثارتها مدونة للكاتبة فاطمة المهدى نشرت على موقعنا، حول "زواج أرملة الشهيد" فى باكورة التعاون بين موقع الجزيرة مباشر و"ساعة صباح.

تناقش النافذة آفاق أوسع حول زواج الأرملة الشابة بشكل عام، وتجيب عن تساؤلات عدة، هل يتقبل المجتمع فكرة زواج الأرملة الشابة بعد وفاة زوجها؟ أم يعتبرها خائنة لذكراه ومفرطة في حق أبنائه؟ هل الظاهرة تختلف من بلد عربي لآخر؟

مع حالات من لحم ودم نقترب أكثر من عالم "الأرملة" ونتعرف على قصص ومعوقات في حوار تفاعلى مباشر مع المشاهدات.

المصدر : الجزيرة مباشر
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