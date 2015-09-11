"ساعة صباح" السبت .. حكايتي مع "النظارة الطبية"

النظارة الطبية في "ساعة صباح" السبت ـ أرشيف

تعد النظارة الطبية صديقا لملايين البشر، تبدأ معها حكايات، وتنتهي أخرى، يدور محورها جميعا حول أمراض العيون، وبعض الأسر تلتزم أقصى معايير الوقاية والسلامة البصرية، فيتجنب أفرادها النظارة من الأساس، معتمدة في ذلك على كشف دوري منتظم ودقيق .

فإذا وقع المحظور، وأثبت الفحص الطبي الحاجة لاستخدام "العوينات" تبدأ الأسرة في طرح تساؤلات حول مواصفات النظارة الطبية السليمة، ومعايير اختيارها، ومواعيد تغيير قياساتها.

أحيانا يمكن التخلي عن "النظارة الطبية" لصالح بدائل أكثر حداثة، مثل العدسات اللاصقة، أو جراحات تصحيح الإبصار، بينما تفرض حالات طبية أكثر حرجا اللجوء إلى التدخل الجراحي، إلا أن النظارة التقليدية ذات الذراعين القصيرين والعدستين الزجاجيتين تبقى الأكثر شيوعا وانتشارا.

عن "العيون": أمراضها وسلامتها وكفاءة إبصارها، نقضي "ساعة صباح" من يوم السبت.