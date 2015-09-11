البث الحي
منوعات

"ساعة صباح" السبت .. حكايتي مع "النظارة الطبية"

11/9/2015

  النظارة الطبية في "ساعة صباح" السبت ـ أرشيف

تعد النظارة الطبية صديقا لملايين البشر، تبدأ معها حكايات، وتنتهي أخرى، يدور محورها جميعا حول أمراض العيون، وبعض الأسر تلتزم أقصى معايير الوقاية والسلامة البصرية، فيتجنب أفرادها النظارة من الأساس، معتمدة في ذلك على كشف دوري منتظم ودقيق .

فإذا وقع المحظور، وأثبت الفحص الطبي الحاجة لاستخدام "العوينات" تبدأ الأسرة في طرح تساؤلات حول مواصفات النظارة الطبية السليمة، ومعايير اختيارها، ومواعيد تغيير قياساتها.

أحيانا يمكن التخلي عن "النظارة الطبية" لصالح بدائل أكثر حداثة، مثل العدسات اللاصقة، أو جراحات تصحيح الإبصار، بينما تفرض حالات طبية أكثر حرجا اللجوء إلى التدخل الجراحي، إلا أن النظارة التقليدية ذات الذراعين القصيرين والعدستين الزجاجيتين تبقى الأكثر شيوعا وانتشارا.

عن "العيون": أمراضها وسلامتها وكفاءة إبصارها، نقضي "ساعة صباح" من يوم السبت.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)