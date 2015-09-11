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جبهة النصرة تعلن قتل 30 من حزب الله والنظام بريف دمشق

11/9/2015
 جبهة النصرة بسوريا ـ أرشيف

قالت جبهة النصرة إنها قتلت ثمانية عشر من مليشيا حزب الله اللبناني، واثني عشر من قوات النظام السوري وإيران، وجرحت العشرات وذلك خلال اقتحامها مع فصائل في المعارضة المسلحة، حاجز كرم العلالي في بلدة بلودان بريف دمشق للمرة الثانية. إضافة إلى تدمير حاجز موزة، في منطقة الزبداني. وتحاول قوات النظام السوري مدعومة بميليشيا حزب الله اللبناني، السيطرة على مدينة الزبداني بريف دمشق، منذ نحو شهرين.

كما أفادت مصادر تابعة لجيش الإسلام  أحد فصائل المعارضة السورية بأن الجيش  بدأ عملية عسكرية وصفها بالنوعية تهدف للسيطرة على منطقة تل كردي وسجن النساء في عدرا  كردي بالغوطة الشرقية لريف دمشق .

وقال جيش الإسلام في بيان له إنه تمكن من السيطرة على عدة نقاط في تل كردي وخط الدفاع الأول لسجن النساء والمسجد الذي تتمركز فيه قوات النظام.

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