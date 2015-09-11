تظاهرات مصرية في جمعة "غضبة الغلابة والمظلومين"

خرجت مظاهرات اليوم (الجمعة) في عدة محافظات مصرية رافضة للانقلاب العسكري في أسبوع "غضبة الغلابة والمظلومين" والتي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.

حيث نظم رافضو الانقلاب في مصر مسيرات ومظاهرات في العاصمة القاهرة وفي الإسكندرية وعدة محافظات بالدلتا وصعيد مصر.

وشهدت محافظة بني سويف حتى ظهر اليوم انطلاق 7 فعاليات حاشدة استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية للتظاهر في أسبوع جديد بعنوان "غضبة الغلابة والمظلومين"

انطلقت التظاهرات في قرى بني ماضي وأشمنت وبني حدير وقمن العروس ونعيم بالإضافة إلى عدة سلاسل بشرية بمركزي بني سويف وببا .

ردد المشاركون الهتافات المناهضة للحكم العسكرى والمطالبة برحيله، كما نددوا بتصاعد الأزمات ورفع المشاركون لافتات تدعو للمشاركة فى مليونية إسقاط قانون الخدمة المدنية، كما ندد المشاركون باغتيال "مجاهد حسن" القيادي بالحرية والعدالة عقب اعتقاله على يد عناصر الداخلية، وتوعدوا بالقصاص له .